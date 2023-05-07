Jesus: 'Saha dışı kararlara karşı güçlü olmalıyız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.



Portekizli teknik adam, "Bütün maçlar zor bu ligde. Bugün de zor bir maç bekliyoruz. 4 tane finalimiz var şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirmek için. Bugün de bu düşünce ile sahada olacağız. Ligin bu son virajında maç maç üstüne koyarak devam ediyoruz." diye konuştu.



Deneyimli hoca, ayrıca "Sakat oyuncuların iyileşmesi daha fazla çözüm anlamına geliyor. Rakibimizden daha iyi olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.



Jesus, son olarak, "Saha içerisinde kazanmak istiyoruz. Biliyoruz ki, Türkiye Ligi zorlu bir lig. Çok fazla güçlü takım var. Maç maç bakmanız gerekiyor. Saha dışında da alınan pek çok karar alınıyor. Bizim bu durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Saha dışında verilen kararlara karşı da güçlü olmamız gerekiyor." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ