Jesus, Portekiz'de gündem oldu: 'Tehlikeyi atlattı'

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u mağlup ederek yarı finale yükselmesini Jorge Jesus üzerinden gördü. Site, "Jesus şimdilik tehlikeyi atlatmış gibi gözüküyor. Hakkındaki kovulma söylentilerine zaferle cevap verdi. Jorge Jesus için Kayserispor maçı çok kritikti. Beşiktaş yenilgisinin ardından kupadan da elenseydi takımdan gönderilme ihtimali bulunuyordu. Böyle bir durumda sezon sonunu beklemesine gerek kalmayacaktı." denildi.



ÖFKELERİ HENÜZ BİTMEDİ



Haberde, "Tribünler alınan galibiyete rağmen tepkiliydi. Beşiktaş'a karşı kaybedilen derbi sonrasında kupa galibiyeti bile taraftarların öfkesini dindirmeye yetmedi. Arao, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimler ıslıklandı. Teknik direktör Jorge Jesus, tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Maç sonrasında ise direkt soyunma odasına gitmeye çalışan İrfan'ı durdurmak için hamle yaptı. Şampiyonluk yarışında derbi mağlubiyeti sebebiyle ağır yara alan Fenerbahçe'de kupa zaferi küçük de olsa nefes alma fırsatı yarattı." ifadelerine yer verildi.



GALATASARAY HAVLU ATTI



Haber, şu ifadelerle sona erdi: "Teknik Direktör Jorge Jesus, Kayserispor galibiyetiyle birlikte rüzgarı tersine çevirdi. Şampiyonluktaki rakibi Galatasaray'ın aksine kupada yoluna devam ediyor. Galatasaray ise evinde Başakşehir'e kaybederek havlu atmıştı. Şampiyonluk mücadelesinde bu iki takım son haftaya kadar gidecek gibi gözüküyor. Ancak Fenerbahçe'nin üzerinde daha çok baskı olduğu bir gerçek. Yıllardır şampiyonluk özlemi çeken Fenerbahçe'de bu durum teknik heyet ve futbolcuların işini zorlaştırıyor."



HER TÜRLÜ BREZİLYA!



Brezilya basını, Jesus'un hem Flamengo hem de milli takıma göz kırptığını belirtti. "br.bolavip.com" sitesi, "Jesus sezon sonu mukavelesi bitince Brezilya'ya gelecek. Böylece hem Flamengo hem de milli takım için ağırlığını hissetticek." denildi.



ISLIKLARLA GELEN ÖZÜR



Fenerbahçe taraftarının Arao'yu Kayseri maçında ıslıklaması, Brezilya'da ses getirdi. "globo.com", "Arao'nun, Jesus'u Brezilya Milli Takımı'na yakıştırması başına iş açtı. O kadar çok ıslıklandı ki maç sonu özür diledi." yorumunu yaptı. Öte yandan Flamengo taraftarları da Jesus'un geri dönmesi için kampanya başlattı. "impala.pt" sitesinin haberine göre; Vitor Pereira kesinlikle istenmiyor. Flamengo taraftarları, sosyal medyada yönetime baskı yapıyor.







