Jesus planlarını yaptı; Takımı uçuracak yıldızlar

Sezon başındaki gibi dinamik, hızlı ve taktik disipline sahip bir takım görmeyi hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çalışmalarını sıklaştırdı. Sistem üzerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hesaplanıyor. Yeniden tempolu ve rakibine ön alanda baskı yapan bir takım planlanıyor.



Bu doğrultuda yeni transfer Oosterwolde ve sakatlığını tamamen atlatan Luan Peres takıma güç katacak. Özellikle bu iki ismin katılımıyla Ferdi Kadıoğlu da ön alanda kullanılabilecek. Yine sakat isimlerden Joao Pedro da yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanıyor.



Yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Pedro, bu hafta başında sürpriz şekilde çalışmalara başladı. Beklenenden hızlı bir şekilde sahalara geri dönüş yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük'e karşı oynanan hazırlık maçının son 15 dakikada sahne aldı.





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