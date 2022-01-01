Jesus Navas: "Maçın zorluğunu biliyoruz"

İspanya'nın tecrübeli sağ beki Jesus Navas, İngiltere maçı öncesi açıklama yaptı.

Jesus Navas: 'Maçın zorluğunu biliyoruz'
İspanya'nın tecrübeli sağ beki Jesus Navas, İngiltere'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak zorlu bir finale çıkacaklarını söyledi.

Milli takımla son uluslararası turnuvaya katıldığını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu, "Maçın zorluğunu biliyoruz. Çok iyi bireysel yeteneklere sahip harika bir takımla karşılaşacağız. İki takım için de zor bir maç olacak. Finale yükseldiğimiz için mutlu ve heyecanlıyız. Çok iyi bir turnuva geçiriyoruz ve bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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