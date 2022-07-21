Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan maçın ardından özellikle savunma hattında yaşanan aksaklıklar gözler önüne çıktı.Sarı-lacivertlilerde Kim Min Jae'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken Kiev maçına Jesus Serdar Aziz ve Szalai ile başladı. Özellikle topa oyun sokmada zorlanan sarı-lacivertlilerde ikinci yarının başında Tisserand Serdar Aziz değişikliği yapıldı.birçok pozisyonda stoperlerine uyarılarda bulunması dikkat çekti.Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken transferde ise stopere takviyeye kesin olarak bakılıyor. Bu noktada sarı-lacivertlilerde gündeme Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes forması giyengeldi.1.91 boyundaki 24 yaşındaki futbolcu özellikle hava hakimiyeti ve top tekniğiyle öne çıkan isim.Estudiantes'in Fransız ekibi Toulouse'dan kadrosuna kattığı Rogel duran toplarda özellikle çok başarılı bir futbolcu.