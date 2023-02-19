Jesus istedi, Fenerbahçe kesenin ağzını açtı; Ernest Nuamah

Fenerbahçe'de Teknik direktör Jorge Jesus, skorer bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletmişti. Portekizli hocanın kurmayları ve scout ekibinin radarına Ernest Nuamah girdi.



Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kulübü Nordsjaelland ile ilk teması kurmuştu. Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland'a ilk aşamada 4 milyon euro önerdi.



7 MİLYON EURO



Ancak Danimarka temsilcisi kapıyı 7 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor. Ancak bu rakamlara çıkmayı da düşünmüyor. İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmiş durumda.



SAĞ KANADI SEVİYOR



Ernest Numuah verdiği röportajda en çok sağ kanatta oynamayı sevdiğini söylüyor. Genç futbolcu dripling ve çalımlarla rakibi eksiltmeyi seviyor.



Numuah bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak biliniyor.





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