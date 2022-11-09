Jesus ile 'elmas' gibi parlıyor!

Sivasspor'a attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını ve ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını sağlayan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un elinde seviye atladı.



Ekvadorlu santrfor, takımının zirvede olmasına büyük katkı yaparken, kendi performansıyla da en iyi dönemini geçiriyor. Bu sezon 11 lig maçında 12 gol atan deneyimli oyuncu, şimdiden daha önceki lig kariyerindeki gol sayısını egale etti.



12 yıllık futbolculuk döneminde 2020-21'de Fenerbahçe'de 34 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Valencia, 2013-14'te Pachuca forması giyerken 17 müsabakada 12 golle takımını sırtlamıştı.



DÖRT GÖZLE DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR



Fenerbahçe'nin aynı zamanda en skoreri (12 gol-4 asist) olan Valencia, 1 kez daha ağları havalandırması halinde kendini aşacak.



13 gole ulaşacak olan 33 yaşındaki yıldız, Jesus'un tedrisatında sezon ortasında rekor kıracak. 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterecek deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'deki performansını devam ettirerek turnuvaya damga vurması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ