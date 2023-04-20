Jesus: "Hakemleri kastetmedim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir karşılaşmasının ardından daha önce kullandığı, "Bu ligin sportif değeri yok" sözlerinin sorulmasına yönelik soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jesus: 'Hakemleri kastetmedim'
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20 Nisan 2023 00:34
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Portekizli teknik adama, basın toplantısında daha önce kullandığı "Bu ligin sportif değeri yok" sözleri de soruldu.

Jesus ise bu soruya, "Daha önce belirtmiştim, sportif gerçekliği yok dediğim zaman hakemleri kastetmedim. Sadece oynanmamış maçların kazanılmasından bahsetmiştim. Evet bizim de oynamadığımız maçlardan 3 puan veriliyor ama ben bunu kastettim. Bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.

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