Jesus: 'Final değil, liderlik maçı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

JORGE JESUS: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"



"Gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Rennes, Fransa Ligi'nin iyi takımlarından biri. PSG'nin arkasından Fransa'da en çok gol atan takım konumundalar. Bu turnuvalarda tecrübeleri var. Zor bir maç olacak. Kalitemizi ortaya koymalıyız. Kazanıp, lider çıkacak gücümüz var."



"FİNAL DEĞİL LİDERLİK MAÇI"



"Tam olarak final değil, liderlik maçı. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu da gerçekleştirdik. Lider olmayı istiyoruz, güçlü rakiplerle eşleşme ihtimaliniz azalıyor. İkinci olursanız, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşeceksiniz. Ben gerçek final maçına, final gözüyle bakarım. Bu sadece lideri belirleyecek bir maç."



"RAKİP KİM OLURSA OLSUN..."



"Rakibimiz Rennes de olsa, Başakşehir de olsa, sahaya aynı şekilde çıkıyoruz. Bizim bir fikrimiz var, bunu uyguluyoruz."



"KING İYİLEŞTİ, LUAN VE MERT HAKAN YOK"



"Mert ve Luan Peres'in sakatlıkları, King'in sakatlığından daha ciddi. King klinik olarak iyileştii. O yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar."



İRFAN CAN'DAN JESUS'A SORU



İrfan Can Kahveci, basın toplantısında gazetecilerin arasına katıldı ve soru sordu: "Hocamıza bir sorum var. Yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu?"



Jesus: "İdmanlarda kimin oynayacağı az çok belli oluyor. Kendisi bu soruyu sorarken aslında rotasyon olacağını biliyor."



İRFAN CAN KAHVECİ: "LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"



İnşallah kazanmaya devam ederiz. Lider olarak çıkmak istiyoruz, çünkü lider son 16'ya kalıyor. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.



"İNŞALLAH BU SEZON ÇOK GOL ATARIM"



"Önceki sezonlarda az gol atmışım, onu gördüm. İnşallah bu sezon daha çok atarım. Hocamız, büyük bir hoca olduğunu kanıtladı. Zaten öyle bir hocaydı. İnsanlığını konuşmak istiyorum, inanılmaz iyi bir insan. Beni çok etkiledi. Onun için her şeyimizi vermek istiyoruz. Herkes, ona çok saygı duyuyor."



"İYİ SAVUNMA ŞAMPİYON YAPAR"

"Hocamız, benden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bu da benim performansımı arttırıyor. İnşallah böyle devam eder.



İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyon yapar. İnşallah bu devam eder. Çok doğru.



"BİZ DE TAHMİN EDEMİYORUZ"



"Oynayıp oynayacağımızı artık biz de tahmin edemiyoruz. (Gülerek) Hocamız geldiğinden beri futboldan gerçekten keyif almaya başladım."



"TARAFTAR ARKAMIZDA DURSUN"



"Hocamız herkesi birlikte tutuyor. İyi günde ve kötü günde taraftarın arkamızda durması önemli. Zaten geçmişte bunu en iyi yapan taraftar, Fenerbahçe taraftarı."







