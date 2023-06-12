Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı

Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan final karşılaşmasının ardından Fenerbahçe 'den ayrıldığını açıkladı.

Jorge Jesus, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi.



"PORTEKİZ'E GİDECEĞİM"



Portekizli teknik adam, "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.







68 yaşındaki çalıştırıcı,sözlerini sarf etti.Fenerbahçe'de son maçı olduğunu yineleyen deneyimli teknik direktör,dedi.Taraftara teşekkür eden Jesus,açıklamasında bulundu.Jesus, ayrıca,dedi.Ayrılık kararını daha önce başkan Ali Koç'a ilettiğini söyleyen Jorge Jesusifadelerini kullandı.