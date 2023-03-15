Fenerbahçe, Kadıköy'de zoru başarmaya çalışacak.



İspanya'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, bu dezavantaja rağmen turu geçecek skoru elde edip Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Jorge Jesus ve ekibi, bu kritik maç için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, şu ana kadarki taktik idmanlarda, İspanya'daki 3'lü defansın aksine ağırlıklı olarak 4'lü savunmayı tercih etti.



Szalai-Samet ikilisinin görev yapması bekleniyor. Jesus, Lincoln'ün yokluğunda sol bekte Jayden Oosterwolde'yi deniyor. Ancak zorlu mücadelede Ferdi'nin sola geçip, Samuel'in sağ bekte oynaması da sürpriz olmaz.



Jorge Jesus ayrıca Sevilla karşısında bu kez daha güçlü bir orta saha ile maça başlamayı planlıyor. Crespo ve Arao ikilisinin yanında Zajc'ın forma giyme ihtimali son derece yüksek. Bu bölgedeki sürpriz ise Mert Hakan Yandaş olabilir.



ARDA & ROSSİ ZORLUYOR



Rövanşta hücum hattının 3 oyuncudan oluşması bekleniyor. Bu sezon lig ve Avrupa'da toplamda 38 gole imza atan müthiş ikili Valencia ve Batshuayi'nin yeniden buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanya'daki maçta çok kötü bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'nin kulübeye çekilmesi muhtemel. Hücum hattının son parçası için favori Emre Mor ancak Arda Güler ve Diego Rossi de 11'i zorluyor.



"ERKEN GOLLE PANİKLERLER"



İspanya'da kaybedilen ilk maç sonrası Jorge Jesus, özellikle ikinci yarıda yaptığı hamleler ve İrfan Can Kahveci'yi 87 dakika oyunda tutması nedeniyle çok eleştirilmişti.



Tecrübeli teknik adam bu konuyla ilgili olarak, "Keşke o maç 1-0 bitseydi. Çok eleştirildiğimi biliyorum ama bunları önemsemiyorum. Taktiksel idmanda İrfan Can'ı çok iyi gördüğüm için oynattım ama sahada etkisiz kaldı. Rövanşta kadroda bazı bölgelerde değişime gideceğim" diye konuştu.



Turu geçeceklerine hâlâ inandığını belirten Jesus, "Erken bulacağımız bir gol işi çözer. Çünkü taraftarımız önünde Sevilla panikleyecektir. Rövanşta sistemli bir saldırı yapacağız. Zor bir maç olacak ancak futbolcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.







