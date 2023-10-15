Jessica Pegula Kore Açık'ta şampiyon oldu

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvası Kore Açık final maçında, ABD'li Jessica Pegula, Çinli Yuan Yue'yi yenerek şampiyon oldu.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 128 numarası Çinli Yuan Yue'yi 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup etti.
Jessica Pegula bu zaferle beraber sezonun ikinci, genel klasmanda ise dördüncü şampiyonluğunu kazandı.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 128 numarası Çinli Yuan Yue'yi 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup etti.
Jessica Pegula bu zaferle beraber sezonun ikinci, genel klasmanda ise dördüncü şampiyonluğunu kazandı.