Jessica Pegula Kore Açık'ta şampiyon oldu

ABD'li tenisçi Jessica Pegula, Kore Açık'ta şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jessica Pegula Kore Açık'ta şampiyon oldu
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15 Ekim 2023 17:40
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvası Kore Açık final maçında, ABD'li Jessica Pegula, Çinli Yuan Yue'yi yenerek şampiyon oldu.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 128 numarası Çinli Yuan Yue'yi 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Jessica Pegula bu zaferle beraber sezonun ikinci, genel klasmanda ise dördüncü şampiyonluğunu kazandı.

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