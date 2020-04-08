Bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı'yı yeni sezonda bir takıma kiralanacak.23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor. Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.