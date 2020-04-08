Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı

Galatasaray'da gelecek sezon kiralık olarak bir takıma gönderilmesi düşünülen Jesse Sekidika'ya talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2020 11:44
Bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı yeni sezonda bir takıma kiralanacak.

23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor. Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için