Bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı yeni sezonda bir takıma kiralanacak.
23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor. Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.
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23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor. Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın