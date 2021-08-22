Takıma geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Jesse Sekidika'nın geleceği belli oluyor...



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.



Bu anlamda Yeşil Beyazlı ekibin Sekidika'yı yeniden kiralamak için harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı. nümüzdeki günlerde transfer için görüşme yapılması bekleniyor.



