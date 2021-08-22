Takıma geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Jesse Sekidika'nın geleceği belli oluyor...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.
Bu anlamda Yeşil Beyazlı ekibin Sekidika'yı yeniden kiralamak için harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı. nümüzdeki günlerde transfer için görüşme yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.
Bu anlamda Yeşil Beyazlı ekibin Sekidika'yı yeniden kiralamak için harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı. nümüzdeki günlerde transfer için görüşme yapılması bekleniyor.