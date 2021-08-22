Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip var

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip var
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22 Ağustos 2021 13:44
Takıma geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Jesse Sekidika'nın geleceği belli oluyor...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.

Bu anlamda Yeşil Beyazlı ekibin Sekidika'yı yeniden kiralamak için harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı. nümüzdeki günlerde transfer için görüşme yapılması bekleniyor.


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