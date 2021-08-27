Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'nın ayrılığı resmi leşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu
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27 Ağustos 2021 19:29
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jesse Sekidika'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarından Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı ve ayrılık Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.




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