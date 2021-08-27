Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu

Jesse Sekidika

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği'nın yeni adresi belli oldu.Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarındanile anlaştı ve ayrılık Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.