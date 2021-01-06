Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın başka bir takıma kiralanmasına karar verildi.
24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında isteyen İttifak Holding Konyaspor ara transfer dönemi için talebini yineledi.
TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan da teklif alan Nijeryalı hücum oyuncusunun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında isteyen İttifak Holding Konyaspor ara transfer dönemi için talebini yineledi.
TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan da teklif alan Nijeryalı hücum oyuncusunun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.