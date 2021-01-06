Jesse Sekidika, Konya'da kalıyor

Galatasaray'ın kiralamak istediği Jesse Sekidika'ya Konyaspor talip oldu, genç oyuncu da bu teklifi kabul etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jesse Sekidika, Konya'da kalıyor
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06 Ocak 2021 09:27
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın başka bir takıma kiralanmasına karar verildi.

24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında isteyen İttifak Holding Konyaspor ara transfer dönemi için talebini yineledi.

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan da teklif alan Nijeryalı hücum oyuncusunun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi. 



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