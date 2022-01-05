Jesse Sekidika, Eyüpspor'a gidiyor!

Spor Toto 1. Lig'in ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaraylı Jesse Sekidika'nın transferini bitirdi.

Haber; Akşam
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Jesse Sekidika, Eyüpspor'a gidiyor!
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05 Ocak 2022 11:01
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Kiralandığı Belçika ekibi Leuven'de şans bulamayan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Eyüpspor'da forma giyecek.

Eyüpspor'a bir dönem Galatasaray forması giyen Umut Bulut kaptanlık yapıyor.


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