Jesse Sekidika devrede yolcu

Galatasaray'da en büyük hayal kırıklıklarından biri Jesse Sekidika oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jesse Sekidika devrede yolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2020 11:01
Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, teknik heyetin gözüne bir türlü giremedi.

Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise ligde sadece 87 dakika forma giymişti.

Teknik heyet, Nijeryalı oyuncunun devre arasında mutlaka kiralanmasını istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için