Jese Rodriguez, Fenerbahçe'ye önerildi!

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, daha önce Real Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Jese önerildi..

Haber; Sabah, Fotoğraf; psg.fr
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Jese Rodriguez, Fenerbahçe'ye önerildi!
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26 Aralık 2020 14:51
Kanatlarında bir türlü istediği momentumu tutturamayan Fenerbahçe, bu pozisyon için transfer arayışlarını sürdürüyor.

Menajerler, sarı-lacivertli kurmayların önüne PSG'nin sözleşmesini feshettiği Jese'yi getirdi. Ronaldo'nun varisi olarak R.Madrid'de öne çıkan, daha sonra 25 milyon euro'ya Fransız devi PSG'ye giden İspanyol forvet, bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bu sezon sadece 2 maçta 22 dakika oynadı ve kısa süre önce de sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.

BEYAZ BİR SAYFA HEDEFLİYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen, bonservisi elindeki Jese, menajerleri aracılığıyla kendisine takım arıyor. Fenerbahçe'ye önerilen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdiği öğrenildi.

R.Madrid altyapısından yetişen Jese, sol kanadın yanı sıra, sağ kanat ve santrforda da oynuyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Sporting Lizbon'da 17 maçta 1 gol atabildi.







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