Jerry West'ten, Lakers yorumu: "Orası b*ka batmış..."

LA Clippers danışmanı ve Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West'in, yayınlanan bir sesli mesajda Lakers'tan "b*ka batmış yer" olarak bahsettiği görüldü.



2019 yazında Kawhi Leonard'ı takıma getirmeye yardım ettiğini iddia ederek West ve Clippers'ı dava eden Johnny Wilkes isimli kişi, oldukça ses getirecek bir mesajı görücüye çıkardı.



1 Temmuz 2019'da yapıldığı görülen kayıtta, sesi West'inkine benzeyen bir adamın, Wilkes'e yardımlarından dolayı teşekkür ederken, Lakers'a 'b*ka batmış yer' dediği duyuldu.



Eski Lakers efsanesi West, 2017 yılında Clippers'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı ve halen aynı işini sürdürüyor.



TMZ Sports, sesi West'e benzeyen adamın söylediği sesli mesajını paylaştı ve ses kaydında şu ifadeler duyuldu:



"Merhaba, Jerry ben. Yardım etmeye çalıştığın için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sabah Lakers kampındaki herkesin onu alacaklarını düşündüklerini duydum.



Adını kağıt üzerinde adam akıllı göremeyeceği ve takımın yüzü olmayacağı o b*ka batmış yere gitmek isteyeceğine inanmakta zorlanıyorum, bu kesin. Takımdaki en iyi oyuncu olabilir, ancak umarım her şey yolundadır, yaptığın her şeyi gerçekten takdir ediyorum."



