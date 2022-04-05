Jerome Rothen: "Sergio Ramos maaşının hakkını vermeli"

Paris Saint Germain'in eski oyuncusu Jerome Rothen, kötü bir sezon geçiren Sergio Ramos'u aldığı maaş üzerinden çok sert bir şekilde eleştirdi

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jerome Rothen: 'Sergio Ramos maaşının hakkını vermeli'
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05 Nisan 2022 16:36
Paris Saint Germain'in İspanyol oyuncusu Sergio Ramos, bu sezon gösterdiği performans sebebiyle eleştirilmeye devam ediyor.

Paris ekibinin hafta sonu evinde Lorient'ı 5-1 mağlup ettiği maçta seyirciler tarafından ıslıklanan Sergio Ramos, takımın eski oyuncusu Jerome Rothen'in de eleştirilerinden nasibini aldı.

Kendi adıyla yayımladığı radyo programında konuşan Rothen, "Ramos maçtan önce Paris'te kalmak istediğini söyledi. Onun ayda 1 milyon euro kazanmaya devam etmek istemesi beni çok şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece 6 maça çıkan Ramos'u affedemeyeceğini söyleyen Rothen, "Onun ayda 1 milyon euro kazanıp kulüpte kalmak istiyor ancak o zaman sahaya çıkıp işini yapmalı." sözlerini sarf etti.

Eski Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, bu sezon transfer olduğu Paris Saint Germain formasıyla yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sadece 6 maça çıkabildi. 

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