Jerome Rothen: "Ramos, PSG'nin lideri ve kaptanı olacak"

Fransız eski orta saha oyuncusu Jerome Rothen, yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'e imza atan yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos'un kulübün lideri olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jerome Rothen: 'Ramos, PSG'nin lideri ve kaptanı olacak'
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11 Kasım 2021 15:00
Fransa'nın eski milli oyuncusu Jerome Rothen, Paris Saint Germain kulübünün savunma oyuncusu Sergio Ramos'un takımın lideri olacağına inandığını belirtti.

Rothen, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Ramos bu takımın gerçek lideri ve kaptanı olacak. Herkes onun ne kadar başarılı olduğunu biliyor. Takım oyuncularına da büyük katkısı olacak. Onun kadrodaki varlığının Kimpembe'nin formunu artıracağından eminim." dedi.

Sakatlığı sebebiyle henüz Paris kulübünün formasını giyemeyen Ramos, yaz transfer döneminde PSG'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.


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