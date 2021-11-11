Jerome Rothen: 'Ramos, PSG'nin lideri ve kaptanı olacak'

Fransa'nın eski milli oyuncusu Jerome Rothen, Paris Saint Germain kulübünün savunma oyuncusu Sergio Ramos'un takımın lideri olacağına inandığını belirtti.



Rothen, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Ramos bu takımın gerçek lideri ve kaptanı olacak. Herkes onun ne kadar başarılı olduğunu biliyor. Takım oyuncularına da büyük katkısı olacak. Onun kadrodaki varlığının Kimpembe'nin formunu artıracağından eminim." dedi.



Sakatlığı sebebiyle henüz Paris kulübünün formasını giyemeyen Ramos, yaz transfer döneminde PSG'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.





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