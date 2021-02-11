Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı evinde ölü bulundu

Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'ın evinde ölü bulunması nedeniyle FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinin oynanacağı Katar'dan ülkesi Almanya'ya döndü.

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Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı evinde ölü bulundu
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11 Şubat 2021 02:55
Bayern Münih'in stoperlerinden Jerome Boateng, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde forma giyemeyecek.

Bayern'in Tigres ile oynayacağı final maçı için Katar'da bulunan Boateng, şok ölüm haberinin ardından ülkesi Almanya'ya döndü. Son olarak 4 Şubat tarihinde birlikte olduğu Katia Lenhardt'tan sansasyonel şekilde ayrıldığını açıklayan Boateng, basına yaptığı açıklamada eski kız arkadaşının kendisine düzenli olarak yalan söylediğini ve ailesiyle tartışmasına neden olarak göstermişti.

Katia Lenhardt'ın ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken Bayern Münih'in Katar'daki kampından apar topar ayrılan Boateng'in polise ifade vereceği de gelen haberler arasında.



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