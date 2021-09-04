Jerome Boateng: "PSG; PlayStation gibi ama korkmam"

Lyon'a transfer olan Jerome Boateng, zirve yolundaki en büyük rakipleri PSG için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jerome Boateng: 'PSG; PlayStation gibi ama korkmam'
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04 Eylül 2021 19:18
Bayern Münih'ten ayrılarak Lyon'a transfer olan Jerome Boateng, PSG'nin üst düzey kadrosundan korkmadığını söyledi.

Zorlu bir rakipleri olduğunu belirten Alman oyuncu, "İsimlere bakarsak en iyi hücum hattı PSG'de. Bu oyuncuların seviyesini tartışmaya gerek yok. Dürüst olmak gerekirse, bir PlayStation takımı gibi oldular. Sadece hücumda değil, her pozisyonda üst düzey oyuncuları var. Hiçbiri benden korkmayacaktır ama bazen uzaylı gibi işler yapmalarına rağmen ben de onlardan korkmayacağım. Sonuçta hepsi insan. Onlara karşı her zaman iyi olmak mümkün değil ancak her maçta her şey mümkündür" dedi.

33 yaşındaki Jerome Boateng, Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


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