Jerome Boateng, Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray'da kurmaylar sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha ikna etti.



Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu. Süper Lig devi, Jerome Boateng için Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı ve bedelsiz kiralamayı garantiye aldı.



YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU



Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu.



Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.





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