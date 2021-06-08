Jermain Defoe hem hoca, hem oyuncu oldu

Rangers'ta Jermain Defoe antrenör/oyuncu görevine getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Jermain Defoe hem hoca, hem oyuncu oldu
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08 Haziran 2021 19:54
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers'ta sözleşmesi bir yıl uzatılan forvet oyuncusu Jermain Defoe'ya, antrenör/oyuncu görevi verildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 38 yaşındaki İngiliz golcünün sahadaki görevinin yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard'a yardımcılık da yapacağı duyuruldu.

Defoe, Rangers kariyerinde forma giydiği 72 maçta 32 gole imza atmıştı.

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