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Jeremy Lin'den koronavirüs'e karşı savaş için bağış!

Eski NBA point guardı Jeremy Lin, koronavirüsle savaşmak için bir bağış yapacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA point guardı Jeremy Lin, koronavirüsle savaşmak için bir bağış yapacağını duyurdu.

Lin, Çin'in Wuhan şehrine tıbbi ekipman sağlamak için para bağışlayacak:

"Çin'deki basketbol vakfımla Wuhan'a tıbbi ekipman almak için 1 milyon Yuan bağışladık. Ayrıca bu virüsle savaşmak için 150.000 dolar daha bağışlayacağım. Hepimiz karantinaya girmek, ellerimizi şiddetle yıkamak, mikropların yayılmasını önlemek adına koruyucu maske kullamak ve gerçekler ile önleyici tedbirleri paylaşmak için üzerimize düşeni yapalım. Birlikte kalın, savaşın!"

NBA sezonu Çarşamba günü Utah Jazz All-Star'ları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'in koronavirüs için testlerinin pozitif çıkmasından sonra askıya almıştı.

Önceki sezon NBA şampiyonu olan Toronto Raptors ekibinin bir parçası olan Jeremy Lin, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Asyalılara yönelik saldırılar ve insanlara olan güveni çürüten haber başlıklarını gördükten sonra, bu ciddi konuya daha fazla dikkat edilmesini istiyor.


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