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Jeremy Lin, Warriors iddialarını bizzat reddetti

Veteran guard Jeremy Lin, Golden State Warriors'a katılacağına dair bir sözleşme yapmaya hazırlandığına dair olan raporu reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Veteran guard Jeremy Lin, Golden State Warriors'a katılacağına dair bir sözleşme yapmaya hazırlandığına dair olan raporu reddetti.

The Athletic'ten Shams Charania tarafından yayınlanan bir raporda, "Jeremy Lin, Golden State Warriors ile bir anlaşmayı sonuçlandırıyor ve şu anda Çin Basketbol Birliği'nden izin mektubu bekliyor." ifadeleri yer almıştı.

Lin, bu rapora şu tweet ile cevap verdi:

"Sakin olun millet... Göründüğü gibi değil. Hiçbir karar verilmedi."

Lin, geçtiğimiz sezonu Çin'de Beijing Ducks ekibinde geçirmiş ve maç başına 22.3 sayı, 5.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları elde etmişti. En son NBA'de, 2018-19 sezonunda Toronto Raptors ile şampiyonluk kazandığı dönemde bulunmuştu.

Harvard çıkışlı oyuncu, daha önce de NBA'e geri dönmekle ilgilendiğini ifade etmişti.

Lin geçtiğimiz günlerde G League ekibi Ignite ile çalışmıştı. Ayrıca Kasım ayında Stephen Curry ve diğer Warriors üyeleriyle de antrenman yapmıştı.


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