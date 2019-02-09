Jeremain Lens'ten taraftar ve Burak Yılmaz sözleri

Bursaspor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta, Jeremain Lens kısa bir değerlendirmede bulundu.Lens aldıkları galibiyeti, kendi performansını ve Burak Yılmaz'ın performansını değerlendirdi.''İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her maç elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu akşam yükselen bir takım ruhu vardı. Bu da sahaya yansıdı ve galibiyeti aldık.''''Yapmam gereki yapıyorum, elimden geleni yapıyorum. Şu an takım olarak iyi yoldayız. Ben de bu akşamı bir asistle tamamladım. Benim açımdan pozitif bir durum.''''Burak umarım gollerine devam eder. Bu akşam çok güzel 2 gol attı, onun öz güvenini yükseltti bu. Taraftarımız çok güzel destek verdi, onlar devam ederlerse, biz ilk yarıdaki performansın çok daha iyisini gösteririz.''