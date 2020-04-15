Jeremain Lens'e yeni talip çıktı

Beşiktaş'ta yüksek maaşı nedeniyle elden çıkarılmak istenen Jeremain Lens'e yeni talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Jeremain Lens'e yeni talip çıktı
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15 Nisan 2020 12:07
Beşiktaş'ta yönetimin aldığı yıllık ücret nedeniyle satmayı planladığı Jeremain Lens'e Feyenoord'un ardından Twente'nin talip olduğu ortaya çıktı.

Hollanda takımlarından Twente'nin resmi teklife hazırlandığı ve koronavirüs salgısının ardından siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin 4 milyon euroya Sunderland'den satın aldığı ve yıllık 2,5 milyon euroya yakın maaş ödenen Lens için gelecek tüm tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.



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