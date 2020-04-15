Beşiktaş'ta yönetimin aldığı yıllık ücret nedeniyle satmayı planladığı Jeremain Lens'e Feyenoord'un ardından Twente'nin talip olduğu ortaya çıktı.
Hollanda takımlarından Twente'nin resmi teklife hazırlandığı ve koronavirüs salgısının ardından siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin 4 milyon euroya Sunderland'den satın aldığı ve yıllık 2,5 milyon euroya yakın maaş ödenen Lens için gelecek tüm tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.
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Hollanda takımlarından Twente'nin resmi teklife hazırlandığı ve koronavirüs salgısının ardından siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin 4 milyon euroya Sunderland'den satın aldığı ve yıllık 2,5 milyon euroya yakın maaş ödenen Lens için gelecek tüm tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın