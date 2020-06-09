Jeremain Lens'e Katar'dan teklif

Siyah-Beyazlılar'a Dubai'den müjdeli haber geldi. Al Ain takımının sözleşmesini yenilemek istemeyen Balazs Dzsudzsak'ın yerine Jeremain Lens'i takip ettiği belirtildi.

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Jeremain Lens'e Katar'dan teklif
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09 Haziran 2020 13:50
Al Ain takımının sözleşmesini yenilemek istemeyen Balazs Dzsudzsak'ın yerine Jeremain Lens'i takip ettiği öğrenildi. BAE ekibinin Macar yıldızın yerine Lens'i alarak 10 numaralı formayı ona vereceği kaydedildi. Lens'in kendisinden sürekli indirim istenmesi yüzünden teklifi kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Artık konuşmam

İndirim görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi, Jeremain Lens ile görüşme yapmama kararı aldı. Bu hafta Atiba, Boeteng, N'Koudou ve Boyd ile görüşecek Başkan Çebi'nin, Lens için "Ona söyleyeceklerimi daha önce defalarca söyledim. Artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı" dediği ifade edildi.

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