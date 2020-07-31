Jeremain Lens'e Hollanda'dan sürpriz teklif

Beşiktaş'ın maliyeti yüksek olan oyuncularından Jeremain Lens'in performansı geldiği günden beri bir türlü vasatın üstüne çıkamıyor. Beşiktaş Yönetimi de 32 yaşındaki futbolcuyu yıllık ücreti nedeniyle elden çıkarmaya çalışırken, Lens'e sürpriz bir talip çıktı. AZ Alkmaar'ın, Lens'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

Haber; Star
Jeremain Lens'e Hollanda'dan sürpriz teklif
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31 Temmuz 2020 12:39
Siyah-Beyazlılar'ın maliyeti yüksek olan oyuncularından Jeremain Lens'in performansı geldiği günden beri bir türlü vasatın üstüne çıkamıyor.

Beşiktaş Yönetimi de 32 yaşındaki futbolcuyu yıllık ücreti nedeniyle elden çıkarmaya çalışırken, Lens'e sürpriz bir talip çıktı. Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar'ın, yıldız oyuncuyu en azından kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

Hollandalı futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 lig maçında 2 gol attı, 4 de asist yaptı.

 



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