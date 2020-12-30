Jeremain Lens, transfer görüşmesi için Hollanda'da!

Beşiktaş'ta 14 kişilik yabancı oyuncu kadrosuna dahil edilemeyen ve lisans çıkartılmayan Jeremain Lens'te flaş bir gelişme yaşandı.



TRT Spor'un haberine göre; Jeremain Lens, transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gitti.



Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı belirtildi.



Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.



