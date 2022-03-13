Jeremain Lens'in yeni rotası belli oldu

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Jeremain Lens, sezon sonu için rotasını ülkesi Hollanda'ya çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jeremain Lens'in yeni rotası belli oldu
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13 Mart 2022 09:57
Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı konumda bulunan Jeremain Lens'in kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Deneyimli oyuncunun, Süper Lig'den gelen teklifler olmasına rağmen kariyerine ülkesi Hollanda'da devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan sezonluk 2.5 milyon Euro kazanan Lens, disiplinsiz davranışları ve etkisiz performansı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak geçen sezonun ikinci haftasındaki Antalyaspor mücadelesinde giydi.

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