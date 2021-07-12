Jeremain Lens'in planı İstanbul'da kalmak

Beşiktaş'ın yola devam etmeme kararı aldığı Jeremain Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Jeremain Lens'in planı İstanbul'da kalmak
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12 Temmuz 2021 12:43
Jeremain Lens
Jeremain Lens
Beşiktaş
Kara Kartal'ın yola devam etmeme kararı aldığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Lens'in, bu ekiple menajeri aracılığıyla bir kez daha masaya oturacağı, eğer anlaşamazsa da Kasımpaşa'yla kontak kuracağı belirtildi.




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