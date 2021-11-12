Jeremain Lens'in kararı Türkiye

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Jeremain Lens, takım aramaya devam ediyor.



Hollandalı futbolcunun ilk tercihinin Süper Lig olduğu ortaya çıktı.



Birkaç kulüpten teklif alan 33 yaşındaki futbolcunun, değerlendirme yaptığı öğrenildi.



Jeremain Lens'in devre arasına kadar bir karar vermesi ve Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.





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