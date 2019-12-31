Jeremain Lens: 'İkinci yarı farklı olacak'

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek; sezonun ilk yarısını moralli tamamlamıştı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 17 hafta sonunda 30 puan ile 5. sırada bulunuyor.Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, "İlk yarıda fazla puan kaybettik. Ancak ikinci yarı çok farklı olacak. Taraftar yanımızda olsun" dedi.32 yaşındaki Lens, 2017 yazında Beşiktaş tarafından kiralanmıştı. Hollandalı oyuncunun bonservisi ise 1 sene sonra alındı. Surinam asıllı Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 2 asistlik katkı sağladı.