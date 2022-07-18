LENS FUTBOLU BIRAKABİLİR

FUTBOLU BIRAKIRSA NE YAPACAK?

PİYASA DEĞERİ YERE ÇAKILDI

LENS'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'a kiralık geldiği 2017-18 sezonundan bu yana beklenen performansın çok uzağında kalan Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hala kendisine bir kulüp bulamadı. Futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.Geçen sezon Fatih Karagümrük'e kiralık giden ancak burada da bekleneni veremeyen Lens'in kulüp bulamaması halinde futbol hayatına nokta koymayı düşündüğü öne sürüldü.Hollandalı futbolcu, aynı zamanda gayrimenkul yatırımcısı olarak biliniyor. Son olarak kişisel antrenörüyle birlikte çalışmalar yapan Lens, imza atacak kulüp bulamazsa 34 yaşında futbolu bırakmış olacak.2015 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşan Lens'e o dönem 12 milyon Euro fiyat biçiliyordu. Şu anda kulüpsüz durumda olan Lens'in değeri Transfermarkt verilerine göre; 50 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda.2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol 4 asist kaydeden Lens, 2018-19'da 37 maça 5 gol 5 asist sığdırdı. 2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asistle beklentilerin altında kalan Hollandalı, 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 16 maçta 3 gol 1 asist üreten üretti. Lens, aynı sezon siyah-beyazlılarda, 4 maça çıktı ve 1 gol atmıştı. Lens, Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol 11 asistler dikkatleri çekmişti.