Jeremain Lens, Hollanda kulübüyle görüşüyor

Beşiktaş'a kadro dışı bırakılan ve yeni takım bulması beklenen Jeremain Lens'e talip çıktı. Feyenoord, Hollandalı kanat oyuncusunu kadroya katmak istiyor.



Hollanda medyasındaki habere göre; Lens'e talip olan Feyenoord, oyuncuyla görüşmelere başladı. Diğer taraftan Süper Lig ekiplerinin de Lens'e olan ilgisi sürüyor.



Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı biliniyor.



Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.



