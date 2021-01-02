Jeremain Lens, Hollanda kulübüyle görüşüyor

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord, Jeremain Lens için harekete geçti.

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Jeremain Lens, Hollanda kulübüyle görüşüyor
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02 Ocak 2021 18:17
Beşiktaş'a kadro dışı bırakılan ve yeni takım bulması beklenen Jeremain Lens'e talip çıktı. Feyenoord, Hollandalı kanat oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

Hollanda medyasındaki habere göre; Lens'e talip olan Feyenoord, oyuncuyla görüşmelere başladı. Diğer taraftan Süper Lig ekiplerinin de Lens'e olan ilgisi sürüyor.

Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı biliniyor.

Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.



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