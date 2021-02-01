Jeremain Lens Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jeremain Lens Fatih Karagümrük'te
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01 Şubat 2021 16:57
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. 

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun Fatih Karagümrük'e katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da katıldığı törenle sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Transferde bize hiçbir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens'e teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giymişti.



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