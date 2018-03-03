Jeremain Lens: 'Bir gol her şeyi çözecek'

İLGİLİ VİDEO

2017-18'in geride kalan bölümündeki performansı ile hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı futbolcu, son olarak önceki günküderbisinde de istenen çizginin çok altında kaldı.Şenol Güneş'in ilk 11'de başlatıp devrede oyundan çıkardığı 30 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı sohbette adeta içini döktü. Şu ana kadar ortaya koyduklarının kendisini de tatmin etmediğini ifade eden Lens, "Esasında iyi çalışıyorum. Bunu zaten hocamız da görüyor ve zaman zaman dile de getirdi. Ancak henüz sahaya iyi şeyler yansıtamadım ve bir gerçek var ki; o da bunun üzerimde bir baskı yarattığı.Atacağım bir gol belki de her şeyi çözecek. Böyle olacağına inanıyorum. Takıma katkı yapmayı kimse benim kadar isteyemez. Bana karşı duyulan güvene yanıt vermem gerekiyor. Benden istenenlerin farkındayım. Zaten ben de aynı şeyleri istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve ihtiyaç anında atacağım bir golle gelecek galibiyetin bütün her şeyi tersine çevireceğini düşünüyorum. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyorum" dedi.Siyah-beyazlı idareciler ise "Senin kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok. Kaliteni, yapabileceklerini herkes biliyor. Senin tembel bir oyuncu olmadığının da farkındayız. Şu ana kadar beklentilerin altında kalmanın sebebi çalışmaman değil. Bunun biz de farkındayız. Talihsiz bir dönemden geçiyorsun. Biz sana inanıyoruz ve takıma katkı yapabileceğini de biliyoruz" sözleriyle Lens'in baskıdan kurtulmasını sağlamaya çalıştılar.