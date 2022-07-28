Jeremain Lens, 3. Lig'e gitti

Beşiktaş'tan ayrılan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu.Fransa 3. Lig takımlarından FC Versailles, 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Lens ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.2016-2017 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, 2017 yazında ise bonservisi ile Sunderland'den Beşiktaş'a transfer oldu.