Jerebko: "O basket harika hissettirdi"

Golden State Warriors uzunu Jonas Jerebko, geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı alınan 124-123'lük galibiyette son saniyede tiplediği topla galibiyeti getirmesinin "harika hissettirdiğini" söyledi.
Önceki sezon Temmuz ayında serbest bırakılmadan önce Jazz forması giymiş olan Jerebko, bu galibiyetin kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu da itiraf etti: "Harika hissettim. Buraya dönmek de güzeldi tabii, harika zaman geçirmiştim. Dönüp burada galibiyet almak istedim, o yüzden bu harika hissettirdi."
Jereko, karşılaşmada 5'te 4 şut isabetiyle 10 sayı üretmişti.