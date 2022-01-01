Jerami Grant, sezonun kalanında oynamayacak!

Detroit Pistons, forveti Jerami Grant'in normal sezondaki son yedi maçı sol baldır gerginliği nedeniyle kaçıracağını duyurdu.



Grant, geçtiğimiz Cuma günü Detroit'in Washington Wizards'a 100-97 mağlup olduğu maçta, baldır zorlanması nedeniyle yedi buçuk dakika forma giydikten sonra oyunu terk etmişti.



28 yaşındaki oyuncu, sezonu 19.2 sayı, 4.1 ribaund, 2.4 asist ve 1.0 blok ortalamalarıyla tamamlamış oldu. Grant'in baldırındaki sıkıntı, geçirdiği birçok sakatlıktan yalnızca bir tanesiydi. Pistons forveti bu sezon başparmağından ameliyat geçirdikten sonra 12 Aralık'tan 1 Şubat'a kadar art arda 24 maç forma giyememişti.



