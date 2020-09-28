Jerami Grant, serbest oyuncu piyasasını test edecek

Denver Nuggets forveti Jerami Grant'in, Orlando bubble'ında Nuggets'la gösterdiği etkileyici performansların ardından, bu sezonun ardından serbest oyuncu piyasasını test etmesinin beklendiği açıklandı.



Denver Post'tan Mike Singer'a göre Grant, daha iyi bir teklif almak için sözleşmesinin kalan 9.3 milyon dolarlık kısmını reddedecek:



"Bir lig kaynağı, Grant'in birkaç yıllık bir sözleşmede, senelik 14 milyon dolardan 16 milyon dolara kadar bir noktada kazanabileceğini ileri sürdü."



Grant, iyi bir savunmacı forvet olmasının yanı sıra son iki sezonda hücum oyununda büyük bir sıçramada bulunurken, Denver'ın bu sezondan sonra bazı önemli kararlar alması gerekecek.



Nuggets'ın, Paul Millsap, Mason Plumlee ve Torrey Craig'in bu sezondan sonra serbest oyuncular olması beklendiğinden ötürü, serbest oyuncu piyasasında hareket etmek için yaklaşık 30 milyon dolarlık bir boşluğa sahip olması bekleniyor.



