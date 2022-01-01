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Jerami Grant, Detroit'e takas listesi verdi!

Detroit Pistons forveti Jerami Grant'in takas olmayı tercih ettiği takımların bir listesini ekibine sunduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons forveti Jerami Grant'in takas olmayı tercih ettiği takımların bir listesini ekibine sunduğu iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Grant ve temsilcileri, Pistons'a son tarihte bu yönde gitmeye karar vermeleri halinde takas olmayı tercih edecekleri takımların bir listesini sundu:

"Halen bu yaz bir sözleşme uzatması imzalamak istiyor. Sanırım yüz milyonun üzerinde kazanmaya hakkı var. Bir yere takas edilirse, iyi para alacağı bir yere gitmek istiyor.

Bana temsilcisinin Pistons'a giderek 'Eğer onu takas edecekseniz, oynamasını isteyeceğimiz takımların listesi burada' dediği söylendi.

Pistons'ın kendisini bu takımlarından birine göndermesini bir kenara bırakın, takas yapıp yapmayacağından bile emin değil."

Grant, 2020'de Pistons ile üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı yaz döneminde sözleşme uzatması için uygun olacak.


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