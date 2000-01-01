Jerami Grant, Denver'da kalmayı düşünmüyor

Denver Nuggets forveti Jerami Grant, 2020-21 sezonundaki 9.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedip, serbest oyuncu olmayı istediğini açıkladı.



Grant'e, KOVID-19 nedeniyle NBA sezonunun askıya alınmasının, serbest oyuncu dönemi kararını nasıl etkilediği soruldu ve cevabı şöyle oldu:



"Yüzde yüz etkisi oldu, yalan söyleyemem. Potansiyel bir serbest oyuncu olarak, harekete geçmem gerek. Önümüzdeki yaz muhtemel bir serbest oyuncu olarak, oynadığım seviyede oynamış olmam birçok insanı şaşırttı. Kesinlikle gelecek sezon ne yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Kalsam da, kalmasam da.



"Zor bir durum ama. Tüm bunlar devam ederken zor. Neler olup bittiğini ölçmek bile zor. Maaş sınırı düşebilir. Çok da düşebilir, az da. Bence her şey, takım sahiplerinin ne yapmak istedikleri ve NBA'in sezonun kalanıyla ne yapmak istediğiyle denge kurmuş durumda."



"Kesinlikle oyuncu opsiyonunu seçmeye yönelmiyorum. Dediğiniz gibi, şu anda yıllık 9 milyon dolardan fazlasını oynadığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda… Denver'la bir sonuca varmayı çok isterim. Bunlar sadece zaman geldiğinde tartıştığımız ve müzakere ettiğimiz şeylere bağlı."



Grant, 2018'de Oklahoma City Thunder ile üç yıllık, 27.3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



