Jens Stryger Larsen: "Hayal kırıklığı"

Jens Stryger Larsen, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jens Stryger Larsen: 'Hayal kırıklığı'
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04 Nisan 2023 22:50
Jens Stryger Larsen, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından konuştu.

Larsen yaptığı açıklamada, "Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim tek şey; üzgün olduğumuz. Hiç kimse bizden daha çok hayal kırıklığı yaşamıyordur." dedi.

Larsen ayrıca, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kupaya devam edebilmek istiyorduk. Hafta sonunda yine bir maç var. Kötü bir anda daha iyisini yapabilmek adına mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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