Jens Stryger Larsen'e talip çıktı

Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı ile yer alacak olan Stryger Larsen'e ülkesinden talip var.
31 yaşındaki sağ bekin eski kulübü Brondby, tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Danimarka basınında çıkan haberlerde, Larsen'in maaşının yüksek olduğu ancak indirime gitmesi durumunda teklif yapılabileceği belirtildi.
Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısında sakatlıktan dönen sağ bek Peres'i takıma monte etmeyi düşünüyor.
31 yaşındaki sağ bekin eski kulübü Brondby, tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Danimarka basınında çıkan haberlerde, Larsen'in maaşının yüksek olduğu ancak indirime gitmesi durumunda teklif yapılabileceği belirtildi.
Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısında sakatlıktan dönen sağ bek Peres'i takıma monte etmeyi düşünüyor.
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