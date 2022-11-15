Jens Stryger Larsen'e talip çıktı

Jens Stryger Larsen'in eski kulübü Brondby ,tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jens Stryger Larsen'e talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2022 13:01
Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı ile yer alacak olan Stryger Larsen'e ülkesinden talip var.

31 yaşındaki sağ bekin eski kulübü Brondby, tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Danimarka basınında çıkan haberlerde, Larsen'in maaşının yüksek olduğu ancak indirime gitmesi durumunda teklif yapılabileceği belirtildi.

Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısında sakatlıktan dönen sağ bek Peres'i takıma monte etmeyi düşünüyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ