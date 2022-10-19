Jens Stryger Larsen: 'Cornelius kalsın isterdim'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da hazırlıklar başladı.



2 gün izinli olan takımda Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen, idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bordo-mavili takıma yeni sezonda katılan Larsen, Trabzonspor'a uyum süreciyle ilgili, "Trabzon'a gelmek benim için kolay bir karar oldu. Kampa ilk katıldığımda bana herkes çok yardımcı oldu ve herkesin yardımıyla beraber alışmam çok kısa sürdü. Çok fazla kendi performansımdan söz etmeyi seven biri değilim. Elimden gelenin en fazla katkı yapmaya çalışıyorum" dedi.



"CORNELIUS YAKIN ARKADAŞIMDIR"



Trabzonspor'a transferinde ve uyum sürecinde Andreas Cornelius'un etkisi olduğunu belirten Danimarkalı oyuncu, "Cornelius çok yakın arkadaşımdır. Buraya gelmeden önce kendisiyle görüşmelerim olmuştu ve neler yapmam gerektiğin ifade etmişti. Beraber geçirdiğimiz kısa sürede bana çok yardımcı oldu. Adapte olmamda büyük etkisi oldu. Futbol ve hayat hep böyledir. Cornelius'u tabii ki yanımda görmek isterim ama bazen ayrılıklar yaşanabiliyor" diye konuştu.



"SAKATLIĞIMI ATLATTIM"



UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki yoğun maç takvimi nedeniyle çok fazla maça çıktıklarını ifade eden Larsen, "Monaco maçı öncesinde kas sakatlığım vardı. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de çok maç oynuyor ve seyahat ediyoruz. Bundan sonraki haftalarda da öyle olacak gibi görünüyor. Ufak bir sakatlığım olmuştu, bunu atlattım. Bundan sonraki karşılaşmalar için çalışıyorum, hazır durumdayım" dedi.



Takımda Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle sağ kanat mevkiindeki belirsizlik ve rotasyonla ilgili soruyu yanıtlayan sağ bek, "Bu çok bilebileceğim bir durum değil. Takımda çok sayıda oyuncumuz var ve birçoğu da farklı mevkide oynama yeteneğine sahipler ve sağ kanatta da oynayabilen arkadaşlarımız var. Sadece sağ kanatta değil birçok bölgede oyuncu değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.





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